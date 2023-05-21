表情造作 想打自己 陳星妤難放鬆心情 尷尬獻「初夜」

前港姐陳星妤於無綫新劇獻出多個第一次，既有咀戲又有床戲，即將播出的「破處」戲更成為焦點！她直言拍攝時非常尷尬，由於演出經驗淺，未能掌握演技，當看見自己表情造作時，很想打自己洩憤！

楊明、姚子羚、蔡潔、陳法蓉、陳星妤、莊鍶敏、莊思明、傅嘉莉及鄺潔楹等，昨日宣傳無綫熱播劇《一舞傾城》，眾女星齊齊化身舞小姐，施展嗲功及扮楚楚可憐冧觀眾。於劇中與關楚耀有感情線的陳星妤，預告將播出為對方獻出初夜的親熱戲，演齡尚淺的她坦言拍攝時非常尷尬，即使對方不停叫她放鬆，但奈何仍感壓力，最終要重拍5、6次才收貨，她說：「演破處嗰一下真係好難，導演開頭有講話我眨3下眼好似破咗3次咁，要求我有啲Mood同自然啲，所以既要怕醜又有啲被迫咁。」

蔡潔：大家唔好惹我 談到網民對其演技評價好壞參半，陳星妤表示：「我會Cap低自己嘅演技，都知自己有啲位好造作，睇到都想打自己一鑊，可能因為跳拍關係，好多嘢我都係第一次，所以未掌握到，不過我又冇唔開心，其實網民都包容咗我好多，仲幾鍾意我同關楚耀呢對CP。」

於劇中動作連場的子羚，笑言同劇演員均上演「愛情動作戲」，她惟有以動作戲取勝。問到可有親熱戲？她說：「我最極限都係同楊明有場咀戲，另一場就係畀李嘉摸大髀，但佢好怕醜，要我捉住佢隻手教番佢，可能佢唔好意思。」至於劇中差點被強暴及「主動獻身」的蔡潔，被問演主動戲是否較輕鬆？她說：「我會將心中嘅不甘放喺角色度，劇中好多被動戲，大家以為我好欺負，但角色之後會有改變，同時我接嘅新角色都會硬淨啲，大家唔好惹我。」子羚笑言：「主唔主動要睇對象係邊個，好似陳山聰就唔怕，因為佢熱情，經驗又豐富！」