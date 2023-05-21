大風吹！陳自瑤陷危險邊緣

藝人陳自瑤雖已為人母，但得天獨厚長得一張娃娃臉，青春長駐。她分享了一輯美照，見她穿上碎花長裙亮相，散發出一股少女味，加上長裙設計獨特內有乾坤，露背設計將其滑溜玉背表露無遺，見她擺出多個迷人Pose拍攝，隨着現場的大風吹過，過膝長裙被吹起，一雙美腿即時展露人前，仙氣滿滿，令不少網友高呼心動。