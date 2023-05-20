夏里遜福夫婦被迫分開 鞏俐收起霸氣 拖老公放閃

內地女星鞏俐一向氣場勁，前日偕法國老公Jean-Michel Jarre出席《第76屆康城電影節》舉行的電影首映禮，收起霸氣的她與老公拖手放閃，又向粉絲揮手，表現恩愛！

影壇盛事《第76屆康城電影節》前日舉行《奪寶奇兵之命運時鐘》（Indiana Jones and the Dial of Destiny）首映禮，鞏俐繼單拖出席開幕禮後，今次偕作曲家老公Jean-Michel Jarre現身，兩人手拖手晒恩愛，又向現場粉絲風騷揮手。

福伯奪榮譽金棕櫚獎 主演《奪》片的夏里遜福（Harrison Ford）帶同美國女星妻子嘉莉絲達霍克（Calista Flockhart）行紅地氈，不過當他們入戲院後卻發現大會擺烏龍，嘉莉絲達的座位不是在福伯旁邊，而是在他後面，她尷尬一笑告訴老公，福伯呆了一呆回應：「噢！」他確認後表示：「你睇，你係坐我後面，咁樣都冇計。」其後他獲電影節總監Iris Knobloch頒發榮譽金棕櫚獎。

紅地氈上還有福伯的片中拍檔英國女星Phoebe Waller-Bridge、丹麥男星Mads Mikkelsen、挺孕肚的美國女模Karlie Kloss、英國華裔女星陳靜（Gemma Chan），以及內地劇《我要逆風去》拍檔鍾楚曦與龔俊。電影播映後觀眾站立拍掌5分鐘，福伯露出感觸表情。

而2018年憑《小偷家族》於電影節奪得金棕櫚獎的日本導演是枝裕和，前日憑新片《怪物》再角逐獎項，該片亦是坂本龍一的配樂遺作。是枝裕和率領永山瑛太、安藤櫻、坂元裕二、兩位童星黑川想矢與柊木陽太齊齊現身。開場前是枝裕和以日語致詞：「多謝，今日有啲人嚟唔到。我好想快啲返日本畀佢哋睇到呢部戲……同講番畀佢哋聽今次首映點正法，呢個體驗會長留我心中。」電影播映後，獲現場觀眾站立拍掌致敬6分鐘。

范冰冰被嘲似蚌精 另外，日前出席開幕禮的內地女星范冰冰，前日轉戰同於法國舉行的《紅海國際電影節》，出席「女士故事晚會」，以銀色頭飾與胸罩示人，惹來網民熱議，指其打扮似蚌精！而冰冰罕有於社交網回應：「說甚麼的都有……蚌精就蚌精吧……還有可能是青口，就你們都懂的。」