夏里遜福夫婦被迫分開 鞏俐收起霸氣 拖老公放閃

影壇盛事《第76屆康城電影節》前日舉行《奪寶奇兵之命運時鐘》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)首映禮,鞏俐繼單拖出席開幕禮後,今次偕作曲家老公Jean-Michel Jarre現身,兩人手拖手晒恩愛,又向現場粉絲風騷揮手。