暢所欲玄：最大機會去完旅行即分手的星座

處女座：雖然有很好的配合能力，但對太多事情不滿，例如旅行地點不能太不衞生，蛇蟲鼠蟻一定不可以有，又不喜歡流汗，經常要保持個人清潔，但去旅行又豈能盡善盡美？如果伴侶不夠細心，安排旅程時稍有不足，回來之後或會心裏怕怕，不想再有下次。

天蠍座：不擅長表達，不喜歡某些安排或東西時，不會直接表達，只是以黑面的方式來告訴你，可能放假就是做自己，不去取悅任何人，但作為他的旅伴，也是頗難受的，如果大家沒有溝通好，整個旅程可能不開心的時間比較多。

水瓶座：最怕被別人管制的水瓶座，在旅行那幾天都可以配合別人，但並不是長時間的事，或者中段需要一些私人空間，只可惜並不是每個人都能夠明白需要空間是甚麼一回事，如果旅伴是很依賴的人，相信會懷疑自己是否不夠好，所以一定要好明白水瓶座的個性跟常人是有點不同，否則會因了解而分開。

白羊座：有着火箭般的速度，對於每個旅遊細節都不太在意，如果旅伴不能夠忍受這些快節奏及粗糙的話，是頗痛苦的。不喜歡等待的白羊座，如果時時刻刻都在催促旅伴快手快腳，相信另一半因為不能享受假期兼要趕頭趕命，中途已想退出了。

占星師Ida