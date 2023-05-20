鄭伊娜學插花 助弱勢社群

藝人鄭伊娜除了早前為ViuTV綜藝節目《廚神奶奶是你媽》拍攝外，亦專注其網絡平台做親子、旅遊、美食KOL。早前她應唐貝詩邀請出席慈善插花活動，為貧窮、三餐不繼、有隱性的身體或情緒病患、失去身份及價值的弱勢家庭籌款，相當有意義，她謂：「一直以來我都好想學插花，今次終於畀我體驗到，感覺好療愈。」