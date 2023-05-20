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朱斐斐室雅何須大 靚景睇晒
藝人朱斐斐日前從起床開始就全程拍片公開生活之日常，赫然發現她入住月租逾2萬元的寓所相當漂亮，客廳雖然不太大，但整體感覺舒適；落地玻璃窗的設計，讓城市景觀一覽無遺。此外，見她滿地名牌紙袋，相信是戰利品，相當富貴。
事實上，朱斐斐現時除了是演員外，更有兼職健身教練、創業賣時裝及健康食品等。
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