蔡思貝探索足球聖地 遊英倫開食戒

藝人蔡思貝主持的無綫旅遊節目《貝遊英倫》今晚首播，在兩支英超勁旅曼城及曼聯於英格蘭足總盃大戰前夕，她踏足英格蘭足球聖地溫布萊球場深度漫遊，只花團費24鎊（約223港元），就可參觀球員更衣室、戰術講解室、球員通道和在觀眾席飽覽整個球場。參觀球場後，她轉戰大型商場London Designer Outlet購物，由於場內雲集多達70個大型品牌，絕對滿足購買欲。

體驗芝士新食法 身材fit爆的蔡思貝，難得到當地遊覽，當然未有勒住胃口，連環到3間食肆享受美食！她先到有逾千年歷史的Borough Market，品嘗當地著名的生蠔和西班牙飯；之後轉到一間All Pink餐廳打卡並吃日式Pancake，選擇紫薯口味的她，吃後露出一棚紫牙，十分有趣。

最後一站是雲集多國美食的Seven Dials Market，由於場內有全球首創迴轉芝士吧，每逢周三就可以25鎊（約240港元）的價錢食勻所有芝士，身為芝士控的她當場大開食戒，並體驗了芝士點辣醬的新食法。另外，myTV SUPER將會現場直播英格蘭足總盃決賽，直擊曼城和曼聯首次於足總盃決賽碰頭的盛況。