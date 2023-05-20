Danielle離婚重創 翻身靠自「煮」

來自馬來西亞的混血女模Danielle，千禧年紅極一時，憑天使面孔在港火速彈起，最紅時她突然下嫁銀行界才俊Patrick Khoo，淡出幕前，惜敵不過7年之癢離婚收場。現時她獨力照顧一對子女已分別14歲及12歲，雖感情重創兼頓失經濟支柱，但她憑一雙巧手翻身。

早前她回港宣傳廚具生意，提到離婚後生活一團糟，因分開前約3、4年夫妻感情已陷入冷戰：「嗰時情緒好低落，結婚係想有個美滿家庭，但做唔到，好似對唔住兩個小朋友，唔識走出傷痛，睇咗一年心理醫生同做靈修。（對方有第三者？）我唔知，希望唔係。」她本身是單親家庭長大，記得單親的痛，很不想子女有相同經歷。現時單身的她表示有約會，認為子女喜歡是首要條件，但至今仍未遇到一位可讓子女過目的異性，又坦言未敢再婚。問她可有後悔太早嫁？「唔後悔，我好想有自己家庭同小朋友，先會放棄一切。」她表示人生唯一後悔是沒有讀大學，希望50歲前可重返校園。離婚加上疫情，令她百上加斤，但憑出眾廚藝做食物到會生意，救了她一家，她表示近日亦投資6位數經營自家醬料生意，在飲食界大展拳腳。