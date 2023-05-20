無敵鋼條身形弗到漏 周潤發生日有驚喜 靚靚突襲拍片

男星周潤發獲太太安排驚喜生日飯，「鐵粉」袁詠儀揸機拍片突襲現場，期間獲壽星公獻吻，場面熱鬧。

剛過了生日的周潤發，原來當天獲「發嫂」陳薈蓮送上甜蜜驚喜，安排了一個生日宴，邀請他的好友如方中信、黃德斌、導演莊文強、監製黃斌等出席，聚首一堂為壽星慶生，發嫂更刻意找來電影《賭神》的經典音樂襯托下，親自推出生日蛋糕，而周潤發在一班好友高唱生日歌下，搞笑地揮刀切蛋糕。

雖然已經68歲，但他的鋼條身形真是無敵，身穿白色貼身衫的他，完全零贅肉，精神不俗。眾所周知他熱愛運動，幾乎風雨不改朝朝早去跑山，近年亦愛上跑步，日子有功練得一副靚body。心境開朗更是其保養心得，當晚還有他的鐵粉袁詠儀（靚靚）偕老公張智霖趕及在切蛋糕時現身，靚靚更搞笑揸機拍片突襲壽星，笑容滿面的周潤發作狀向她獻吻，靚靚搞笑避開，專注拍片。談到生日願望，他祝願大家最緊要身體健康。

親民與遊客合照 此外，周潤發日前在中環一間麵店被內地遊客捕獲，對方網晒合照，並寫着「香港偶遇周潤發」。網友指偶像當時坐在鄰桌，本來不敢打擾對方，但看見有位老太太跟他合照成功，她們才大膽提出合照要求，偶像親民答應，離開時周潤發更跟他們道別，用普通話叫她們慢慢吃，網友大讚其發音標準達二級甲程度。