中娛星動：Baby戰鬥格搏殺 黃曉明來港會「財」女 食得豪

黃曉明早前來港與友人聚會，據知友人身世顯赫財力雄厚，2人品嘗豪華美食大快朵頤。另外，前妻Angelababy拚命工作，身穿小背心露線頭大騷Quali。

內地男星黃曉明與Baby離婚後狀態依然大勇，無論工作還是私人生活都十分精彩，穩站男神之位，粉絲遍布各地。日前他來港一趟並獲友人招待聚會，餐宴中的餐單相當豐盛，美酒佳餚甚有氣派，十分奢華。據知，該友人來頭並不簡單，更曾自稱是香港富豪的鄰居。根據資料顯示，友人叫鄭善文（Frannie），是珠寶投資集團的董事長，亦是慈善基金會的副理事長，身家顯赫。

女友人曾做歌手 此外，她與娛樂圈亦甚有淵源，曾以鄭凡的名字出道做歌手，更曾擔任節目《陽光快車道》的主持人。她不時在社交平台分享生活點滴，曾分享自己在香港的海景豪宅，見其家中飯廳的露台更能俯視香港深水灣道，而她自己的露台同樣坐擁無敵海景，相當富貴。

另外，黃曉明的前妻Baby生活亦多姿多采，其工作室發放了一輯美照，見她穿上了一件白色低胸小背心，不經意的露線頭、纖腰，下身穿了英倫式百摺短裙，Show出修長美腿，吸睛度十足。