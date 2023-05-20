曾經當「兵」呻辛苦 戴祖儀怕戀圈中人：唔想見佢同人親密

無綫小花戴祖儀最近推新歌，誓要擺脫「被遺忘的歌手」的印象，希望以音樂才女姿態再戰樂壇。自言個性「太宅」令感情空白的她坦言不會考慮與圈中人拍拖：「唔想見到另一半同人親密！」

戴祖儀最近以創作女歌手身份推出新歌《由他》，在綜藝和劇集表現亮眼，音樂上卻是「被遺忘的歌手」，但她沒有遺忘唱歌初心，故今年會陸續推出多首新歌，她說：「一直比較少作品，所以每次出歌，出面都會話：『你係歌手？你出道呀？』今年我想改變呢樣嘢，歌手團火仲喺度，《由他》亦係第一首自己寫嘅作品。綜藝演出上自己係傻大姐，音樂方面希望畀大家睇到我嘅內涵，想做一個音樂才女、創作女歌手，無論成績係點，今年音樂上都會係豐收嘅一年。」

宅在家中 感情空白 新歌以「女兵」為題材，外界一直覺得她擁有不少「觀音兵」，但她自爆曾做「兵」：「自己都經歷過做兵，每段感情總有付出多啲、為對方改變，但對方習慣咗模式，你就只能夠由佢，步伐唔同真係幾辛苦，自己都唔知幾時開始變咗做兵。」

性格外向的她愈來愈愛宅在家中，自言感情空白皆因個性「太宅」：「入行後係愈嚟愈難搵對象，我鍾意打機、玩具、睇動漫，所以收工就返屋企，冇乜社交活動，呢樣係要改變跳出舒適圈。」不過她直言寧缺勿濫，不心急拍拖，希望找到大家也願意付出的人，不想「輪迴」認識及墮入「約會地獄」，她說：「順眼就得，唔使靚仔，但係唔會考慮圈中人，因為唔想見到另一半同人哋親密，哈哈！」