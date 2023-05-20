讚王敏奕做足功課 佘詩曼借廠特訓 罰抄對白

神級演技的佘詩曼一直努力不懈，為流暢地演繹「新聞女王」，除了借用新聞錄影廠「特訓」，埋位前更不停「罰抄」對白，加強記憶。

無綫新劇《新聞女王》演員佘詩曼、高海寧、王敏奕、何依婷等昨日在邵氏影城開工。扮演新聞主播的佘詩曼指角色難度高，因有不少專業詞語，加上要講得流暢，故未埋位時也要「罰抄」對白，令自己更入腦，錄影廠也滿布她的「墨寶」。問到可有興趣客串報新聞？她說：「我諗佢哋唔會畀，有機會報天氣都好好，之前去咗新聞部訓練，自己仲借咗個廠練咗幾日，如果自己冇信心，就好難做得似。」

回娘家拍劇的阿佘指與大家相處融洽，拍劇感覺跟以往一樣，否認氣場太勁嚇親新人。問到是否如以往要捱夜拍劇？她說：「一時時，又唔會3、4日通宵，有時場口緊要都會捱吓夜，監製都錫住演員，對女仔會好啲，馬國明就慘少少喇！」

靠對眼迷暈對手 阿佘稱與無綫沒有劇債，但坦言有好劇本，有緣分也會再拍，她說：「會！」她又點名大讚很喜歡王敏奕的演出，第一日開工已經進入角色，準備工夫充足，互相感染，產生的化學作用很大。敏奕自言有做足功課：「第一日開工就有場好重嘅戲份，自己都好緊張，拍完之後佢都有同我講番，好多謝佢。」她又大讚阿佘好靚，看着她的眼睛好像被迷暈，不懂演戲。

依婷扮演阿佘徒弟，但與師傅的死對頭馬國明撻着，她自言今次是人生中最激情的一次，屬於自己的新尺度，有別過往蜻蜓點水形式，今次劇烈兼有動作，敏奕也笑說：「佢哋好hot㗎。」