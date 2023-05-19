《半澤直樹2》市川猿之助爆性醜聞上吊 父母倒臥寓所不治
曾參演日劇《半澤直樹2》的47歲日本歌舞伎男星市川猿之助，昨日驚爆疑因醜聞自殺，被經理人發現在東京目黑區寓所地下室衣櫃上吊，附近留有疑似遺書，他送院時意識模糊，但沒有生命危險。其父母蓋上被倒臥在2樓客廳，身上無明顯傷痕，當中75歲母親當場死亡，76歲父親市川段四郎送院後亦不治，警方列作自殺案處理，將解剖其父母的遺體調查死因。
事發當日，猿之助被爆疑性騷擾及濫權醜聞，有指他曾邀請合作演員或男職員到酒店房飲酒，借醉要求陪睡，並強吻及撫摸對方下半身等，受害人若拒絕便會被飛出演出名單。
猿之助出身歌舞伎世家，至今未婚，堂兄是在《半》劇飾演「大和田」的演技派男星香川照之。去年香川亦曾爆醜聞，被揭胸襲陪酒女及毆打電視台女職員，形象插水。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230519-0519_00288_082/《半澤直樹2》市川猿之助爆性醜聞上吊-父母倒臥寓所不治
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：