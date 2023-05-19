《半澤直樹2》市川猿之助爆性醜聞上吊 父母倒臥寓所不治

曾參演日劇《半澤直樹2》的47歲日本歌舞伎男星市川猿之助，昨日驚爆疑因醜聞自殺，被經理人發現在東京目黑區寓所地下室衣櫃上吊，附近留有疑似遺書，他送院時意識模糊，但沒有生命危險。其父母蓋上被倒臥在2樓客廳，身上無明顯傷痕，當中75歲母親當場死亡，76歲父親市川段四郎送院後亦不治，警方列作自殺案處理，將解剖其父母的遺體調查死因。

事發當日，猿之助被爆疑性騷擾及濫權醜聞，有指他曾邀請合作演員或男職員到酒店房飲酒，借醉要求陪睡，並強吻及撫摸對方下半身等，受害人若拒絕便會被飛出演出名單。

猿之助出身歌舞伎世家，至今未婚，堂兄是在《半》劇飾演「大和田」的演技派男星香川照之。去年香川亦曾爆醜聞，被揭胸襲陪酒女及毆打電視台女職員，形象插水。