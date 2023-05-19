Jennie V 巴黎拖手漫步 摸面Kiss調情

韓國天團防彈少年團（BTS）成員V與BLACK PINK成員Jennie兩位韓流巨星，去年5月被爆戀情，但一直不置可否。近日2人在巴黎高調放閃，被拍得拖手漫步街頭，還在窗邊Kiss調情！

同為27歲的V與Jennie無論顏值、人氣與吸金力也同屬頂級，去年5月驚爆疑似蜜遊濟州島而傳拍拖，震驚全球Fans，之後隨着女方手機內的同框照流出，令戀情逐漸浮面，但雙方一直不置可否。

近日2人因各自的工作行程而前往巴黎，V日前由韓國出發，為代言品牌到巴黎影寫真，更被拍得與女友戴情侶頸鏈；而身在當地的Jennie將於下周踏上《康城電影節》紅地氈，為首度參演的HBO美劇《The Idol》造勢。兩口子因利乘便，爭取時間在當地約會，前晚有網民上載他們在巴黎街頭拖手漫步的片段。

經理人同行 可能身在異地放下戒心，2人未有佩戴口罩，旁若無人沉醉在二人世界，之後轉往窗邊調情，V輕撫Jennie秀髮，情到濃時更親吻面頰，舉止與一般情侶無異，Sweet到爆！今次是兩位巨星首度被拍得當街約會，而且各自的經理人亦有同行，關係明顯已獲肯定，但雙方事務所例牌表示不作回應。約會短片在各大社交網瘋傳，成為全球熱話，不少Fans驚訝2人戀情曝光一年依然甜蜜，並紛紛送上祝福。