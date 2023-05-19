暢所欲玄：早行運早享受二十年吉運（上）

英雄出少年，多數的中晚年，消聲匿跡。少年太早行十年大運，未必是好事，因為這十年運中，由無名小卒到名震天下，已經用了這十年運的八八九九，只剩下一、兩年給自己在高處累積，這麼少時間，累積自然有限。再多十年時間累積，是否人世間之樂事？

初出茅廬有廿年好運，多數出現在初夏深夏而非仲夏，同樣道理，多出現在初冬深冬而非仲冬。初夏巳月出生順行，25至45歲行申酉吉運，初夏巳月為六陽之氣，陽盡則陰生。申酉金為少陰之氣，廿年運吉運，而且申運合巳與酉運半合巳，這就是廿年利好吉運。

初冬出生的亥月，與初夏巳月，也是同樣出現的情況。亥月出生順行大運，於25至45歲間，行寅卯木運，亥為六陰之月，陰盡而陽生。寅卯木為少陽，寅合亥與卯半合亥，這廿年吉運，與巳合申酉，情況是一面鏡。

所以廿年吉運中，十年開創事業十年收成，經過這麼多年的累積，自然勝過只行十年好運的少年英雄，包括其命運的感受、別人羨慕的目光、自身的家庭建立。對比只有十年運而無後繼，別人的人情冷暖，正是人生修煉的真課題。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅