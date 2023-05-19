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梁菁琳化身「羅拉」討公道
無綫節目《東張西望》主持梁菁琳早前穿上軍綠色緊身衣出鏡惹熱議，日前她採訪「媽媽苦主聲討尿片網店」事件期間，再以同款「戰衣」出場，盡顯激凸雙峰，一身造型更被指似「盜墓者羅拉」。不少網民都留言表示：「件衫好緊吓」、「身材不得了」、「索到爆！」
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