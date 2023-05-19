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關楓馨食奇異果連皮吞
關楓馨近日在社交網分享奇異果連皮食的有趣習慣，除了令朋友詫異，亦引起討論，她說：「呢個習慣都有5、6年，係喺新西蘭Working holiday嘅時候當地人話畀我聽，佢哋話奇異果皮係最有營養，纖維、抗氧化物、維他命都比果肉多。」她不忘提醒大家連皮食水果時要多加用心清洗果皮。
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