陳柏宇囡囡學費貴：生多個會破產

林敏驄斟洽巡演

Jason自言愛打高爾夫球，但近年較少打，尤其現時要照顧家庭。他指細女已2個月大，開始變得好玩，問到是否會再生？他即表示：「唔啦！真係搞唔掂！」問到大女Abi可有呷妹妹醋？他指囡囡沒有明顯呷醋，但多了扭計，雖然很疼錫妹妹，但始終想吸引父母的注意力。他又透露已為Abi物色心儀小學：「只係報咗一間，入咗唔使諗其他嘢。（讀國際學校學費好貴，要努力搵錢？）係呀！所以你仲話生多個？生多個會破產！」他今日就要飛匈牙利工作，下月再赴英國開騷，兩趟都不會帶妻女同行，因為機票很貴，而且計劃了暑假全家返加拿大探親。