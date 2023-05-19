陳柏宇囡囡學費貴：生多個會破產
歌手陳柏宇（Jason）、林敏驄、陳百祥、黃杏秀、張頴康及李思雅等，昨日出席慈善高爾夫球賽，Jason笑指同組的張頴康好波，李思雅亦表示球技不及對方。
林敏驄斟洽巡演
Jason自言愛打高爾夫球，但近年較少打，尤其現時要照顧家庭。他指細女已2個月大，開始變得好玩，問到是否會再生？他即表示：「唔啦！真係搞唔掂！」問到大女Abi可有呷妹妹醋？他指囡囡沒有明顯呷醋，但多了扭計，雖然很疼錫妹妹，但始終想吸引父母的注意力。他又透露已為Abi物色心儀小學：「只係報咗一間，入咗唔使諗其他嘢。（讀國際學校學費好貴，要努力搵錢？）係呀！所以你仲話生多個？生多個會破產！」他今日就要飛匈牙利工作，下月再赴英國開騷，兩趟都不會帶妻女同行，因為機票很貴，而且計劃了暑假全家返加拿大探親。
至於林敏驄表示已6年沒揮杆：「我從來都唔練波，但又從來唔輸波喎，打天才波。（你啲對手弱？）全部都唔係我嘅對手！」不過當記者提議他與陳百祥鬥波，他即笑指對方Level高：「同秀姑鬥有啲把握。」他透露正籌備電影，而早前完成作品展演唱會後，有不少人斟洽他巡演，現時亦在洽談當中，問到會否預埋《下流上車族》的家人？他即指江美儀、郭柏妍及羅毓儀的檔期最難度。
人人做記者
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