蔡潔水着晒身材 李嘉神功護體 姚子羚起勢拆祠堂

無綫熱播劇《一舞傾城》美女如雲，蔡潔連日來相當搶戲，前晚更有床戲及浸浴戲，大騷美好身材。而姚子羚甫出場就打到飛起，更要踢李嘉的「神奇」下體！

《一舞傾城》主角陸續登場，飾演「超班警花臥底」的姚子羚前晚以一敵四，大晒真功夫。之前她於《鐵拳英雄》已打到飛起，她受訪時說：「之前打戲嘅經驗對我好有幫助，喺做某啲動作時會比較易上手。上次《鐵》劇比較多功夫同用武器，今次《一》劇就用現代啲嘅打法，同埋有揸槍戲份。」

「幾得意嘅經驗」 昨晚一集，子羚狠踢李嘉下體，她大爆對方有「奇異神功」：「知佢係練武之人，佢話識得一種功夫，係可以將佢下面嘅嘢收埋，叫我放心踢。拍之前都試過一次，踢落去時真係冇嘢嘅，到正式拍時我真係放盡去踢，係一次幾得意嘅經驗。」

連日來最搶眼的角色非蔡潔莫屬，為了幫劇中男友何浩文打官司而犧牲色相，跟律師出外度假，期間兩人浸浴及有床戲，她穿泳裝上陣，上水時身材一覽無遺，蔡潔受訪時笑言不難演：「作為演員，無論咩角色同場口，最重要係serve番劇本嘅要求，符合番劇情嘅需要。呢場戲我當時主要係將心入面嘅真實想法演繹出嚟，做番自己心情就OK。」她指拍攝前做足安全措施，大讚前輩李道瑜有紳士風度。而莊思明亦表現亮眼，其中一場戲的服飾「中門大開」至肚臍位置，期間她動作太大令衣服移位，失守露出胸墊。