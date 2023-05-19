中娛星動：「陪伴了我30年」 胡兵驚爆婚訊 對象性別惹關注

被封為「不老男神」的藝人胡兵突然封盤宣布結婚，公開單人婚照聲稱要跟共處30年的另一半結婚！感情零着落的他其實是借網絡情人節「5．20」製造話題，以帶動其直播帶貨的銷情，網民批評太譁眾取寵，更對其另一半的性別有所猜測！

現年52歲的胡兵貴為內地首代名模，以及90年代憑內地劇《真情告白》等，晉升為首代內地四大小生行列，至今仍紅遍內地的他，除了以零走樣、長期保持帥氣狀態馳名外，其感情生活亦一向是焦點，早年曾與內地女星包海清相戀的他，先後和內地女星瞿穎及柯藍等傳緋聞，但全部都是紙上談兵的緋聞女友，而他更曾公開表達對婚姻的執着：「愛情是很神聖，一直沒遇到想讓我結婚的人，我早就定下了規矩，只要結了婚，就不會離！」

工作室急澄清：是講粉絲 感情生活平淡如水的胡兵，前晚突然宣布婚訊，令網民超級驚訝，相關熱搜的閱讀及討論次數逾2億，他公開穿上中式禮服的照片並留言：「今天和陪伴了我三十年的TA結婚啦！」由於普通話「TA」的拼音可代表他或她，加上突襲宣布「封盤」，故引起網民瘋狂熱議。隨後胡兵的工作室發文「解畫」：「Marry me是一直陪伴着的粉絲寶寶們感恩禮遇，也是對粉絲的承諾。」並公開胡兵直播帶貨的短片，原來胡兵是為配合網絡情人節「5．20」的來臨，以「Marry Me」（嫁給我）作為帶貨主題，「30年的TA」就是代表粉絲。

在片中胡兵也有提及婚期：「坦白講，我也不知道甚麼時候真正的可以結婚，但是我個人覺得就是希望一直陪着我的粉絲寶寶們，在這個過程中如果喜歡甚麼東西，想讓兵哥幫你去爭取，那兵哥可以用兵哥的名字，去跟品牌交換，這樣可讓你們拿到更便宜的東西。這是一場無關於愛情、無關於婚姻，只是浪漫和驚喜。」該短片公開後更令網民議論紛紛，認為他為製造話題太譁眾取寵，更有網民笑言「30年的TA」這個形容，更令人對其另一半的性別有所猜測！