新《胡不歸》載譽重演 粵劇CP梁非同王志良「過電」：當咗佢係另一半

新一代粵劇CP王志良及梁非同所演的新《胡不歸》載譽歸來，將於8月重演兩場，僅相隔半年重演，為本地粵劇界寫下特別的篇章，出品人暨總策劃彭美施更稱此劇被指是活化傳統粵劇！升呢為首席花旦的梁非同，和王志良異口同聲說要當正對方是自己的另一半，才能擦出火花，演出真感情！

王志良及梁非同在今年2月合演新《胡不歸》，以電影版《七彩胡不歸》為藍本，反應空前熱烈，扣人心弦的演出，更令王志良及梁非同成為新一代堪稱才貌雙全的才子佳人。由於戲迷提出重演之聲音不絕於耳，本籌備新《梁祝》的彭美施決定「加碼」一圓戲迷所願，昨日在銅鑼灣舉行發布會，率領藝術總監尹飛燕、王志良、梁非同、陳玬橦及司徒凱誼等，宣布新《胡不歸》載譽歸來，將於8月11日至12日於西九戲曲中心重演，門票今天公開發售。

梁非同接受訪問，表示希望在唱腔及演繹上更仔細流暢：「外界都好喜歡我哋呢一對，我哋思量緊點樣喺眼神同身段方面，做得更加優美。王志良係好稱職嘅丈夫，尤其尾段演繹搵太太嘅癡情同傷心，真係好用心去演。」王志良則說一定要「通電」才能擦出真感情，希望以一份真打動觀眾，問到演出時有否視對方是另一半，梁非同說：「演出一定要真，係當正佢係老公。」王志良說：「我絕對要當正佢係老婆，因為要投入，觀眾先至感受到。」

成功吸引年輕觀眾 彭美施說內銷情況不錯，故對重演十分有信心：「外界認為呢部劇係活化咗傳統粵劇，係青春版新《胡不歸》，首演時吸引好多年輕觀眾包括大學生同中學生嚟欣賞。」相隔半年重演，速度之快，在本地粵劇界來說算罕見，彭美施對梁非同讚不絕口：「係可造之材，以佢嘅碩士生學歷，絕對可以做其他工作，但係佢醉心藝術，喺舞台上充滿光芒。」