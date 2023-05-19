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林明禎歎啡賣大包
林明禎穿上緊身小背心展現玲瓏曲線，引來網民起哄。
馬來西亞女星林明禎樣子甜美，加上天賦驕人身材，成功抓住一眾宅男的心！搬屋不久的她近日獲贈一部咖啡機，即時識做地「回禮」，穿上性感吊帶小背心及熱褲拍片，示範沖咖啡，雖然淡妝上陣，但依然非常省鏡。向來愛穿緊身衫的她，今次直頭「賣大包」谷出事業線，為遷就鏡頭更多次轉身及側身，展現養眼「騎樓胸」，大方派糧！
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