Solo演唱會大細超 Edan場數最少 姜濤落閘唔露肉

人氣男團MIRROR去年7月的演唱會發生墮屏慘劇，但沒有影響他們再開騷的決心。昨日MakerVille宣布6位MIRROR「上弦」成員姜濤、Anson Lo等將輪流開Solo演唱會，眾人各有3場，唯獨Edan只有2場，他指一聽到開騷經已嚇親，要盡快出歌「跑數」！

MIRROR「人氣王」姜濤、Anson Lo、Edan與Jer昨日在鰂魚涌出席記者會，宣布Solo演唱會時間表，當中Jer將打頭陣於7月初開騷，緊接是Anson Lo，而姜濤與Edan則分別於8月初及下旬登場，昨日未有現身的Ian與Anson Kong就安排在明年夏天演出，日期未定。

Anson Lo預告玩分身 每人的首場演出都預留作「MIRO場」，當中7成門票供官方歌迷會優先訂票，奇怪的是Jer、姜濤與Anson Lo各開3場，唯獨Edan只有2場。Edan表示知道要做騷感到嚇親，自認不夠歌，希望開騷前能推出5首歌，相信開2場是檔期問題，與歌曲數量無關，希望屆時能夠加場。

現場以Anson Lo最風騷，不停向「神徒」派心，但原來他腸胃炎未愈，他說：「未屙完，食緊藥，同廁所做咗朋友，每日都有人話我瘦咗，遲啲要再睇醫生。」他預告演唱會有特別效果，將出現多個「Lo Lo」及騷肌，Jer插嘴叫他邀經理人花姐做嘉賓，他即表示尷尬。而Jer想讓歌迷看到一個會唱會跳的他，像開派對般開心；姜濤則斬釘截鐵表示不會騷肌。

記者會吸引大批Fans逼滿商場，不少人更排通宵，但有指「姜糖」凌晨在商場外製造噪音，被住客投訴滋擾，姜濤即代為道歉，指可能歌迷太開心之故。另外，對於RubberBand鼓手泥鯭在社交網寸他的頒獎禮感言，他感謝前輩關心，自己亦覺得不妥當：「用咩方式提點都會反省，無論唱歌、技藝同處事態度，都有好大進步空間。」他覺得大家有自己立場，應該互相體諒，問到以後講感言前會否與隊友商量？他說：「我會用真誠心態表達自己想法。」