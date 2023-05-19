JW捱通宵 霸位補眠 陳瀅愛犬入院 開工遲到爆喊

陳瀅昨日參加新劇拜神儀式遲大到，原來她因趕到醫院探望愛犬而姍姍來遲。她談及愛犬的病情時哽咽，一直強忍淚水，後來更忍不住要轉身拭淚。

藝人周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚、王灝兒（JW）及麥美恩等，昨日在將軍澳電視城為無綫新劇《痞子無間道》拜神。「女一」陳瀅姍姍來遲，原來她要去醫院探望愛犬，再趕回來開工。講起愛犬的情況時，她即大為傷感，更要轉身抹眼淚，她聲沙沙表示：「狗狗16歲，入咗醫院，頭先去睇佢。」

以女俠造型示人的陳瀅指續集廠景較多，拍攝外景也幸運地每每在拍攝前落雨，故較為涼快，直指今次拍得較舒服。講到朱敏瀚與JW皆指將要連續拍4日冇得瞓，料只剩半條人命，她即笑說：「上次係成7、8日冇得瞓，減咗一半已經好好。」周嘉洛則說：「上次係完全冇命，今次進步空間好大。」

周嘉洛作為劇中搞笑擔當，問到拍續集可有壓力？他笑說：「搞笑擔當絕對唔係我，冇壓力，用玩嘅心態，又冇話要比上次做得好。」陳瀅說：「今次我哋幾個創作多好多，唔可以衰過上次，大家都諗點樣可以搞笑啲，最大進步係JW。」但她取笑對方最易呃，容易被整蠱這方面絲毫沒有進步。

朱敏瀚繼續要除衫 朱敏瀚透露今次劇情9成是新、1成有延續性，武打戲也較少，變成「口水戰」，唯一不變是他要繼續除衫騷肌、晒麒麟臂：「基本上每套衫都冇衫袖，所以每場戲拍之前都要操手臂。」雖然外景拍得舒服，但捱夜難免，他與JW已做好準備連踩4日拍攝，JW說：「準備好晒外景櫈、頸枕、褸，同埋搵定位到時瞓覺。」