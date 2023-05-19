邢慧敏升Cup大解放

港姐邢慧敏樣子娟好兼身形高挑，甫出道獲一眾網民熱捧。向來活躍社交網的她趁放假來個小旅行，外出走走、影靚相兼「掃街」，並來個性感大解放！

她穿上Tube Dress大騷香肩及鎖骨，又坐在樓梯俯身玩「倒奶」，性感程度爆燈。一向以骨感身材見稱的她，獲網民讚上圍升Cup。