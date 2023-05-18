景福宮時裝騷大陣仗 IU李政宰赴午夜派對 嘈足3粒鐘被轟擾民

韓國女歌手IU及李政宰等半百紅星前晚力撐國際品牌在首爾景福宮舉行的時裝騷，但騷後派對卻因噪音及燈光擾民而狂接投訴，驚動執法人員到場，最終演變成全民鬧爆的午夜派對！

居民瘋了：報了警也沒用

時裝騷結束後，眾星移師附近大廈舉行After Party，壽星女IU獲泰星Davika送吻慶生後回吻。雖然眾星玩得十分盡興，但附近居民卻被巨大噪音及強光滋擾而報警，警方接獲逾50宗相關投訴，先後派出9輛警車到場，但也未能中止活動。網上更有多達逾千個留言炮轟午夜派對製造的噪音及強光相當擾民。有網民上傳數部警車停泊在會場外的視頻並留言：「砰砰砰地嘈到深夜12點仍未止，派對大樓亮起燈光及激光，音響聲勁大，即使相隔很遠也聽到，警察出動了也沒用，演唱會也不會舉行到這個時間，警察都管不了！」有網民發狂炮轟：「這樣嘈了至少3小時，我快瘋了，真的很想哭，報了警很多次也沒用，我只想睡覺，但我睡不着，他們不是時尚品牌嗎，為何在午夜仍播放像夜店一樣的音樂。」另有人不滿當晚為了讓名人由景福宮移師附近場所開P而封鎖居民通道，更有網民將怨氣遷怒至出席的名人，炮轟他們對市民造成滋擾！