景福宮時裝騷大陣仗 IU李政宰赴午夜派對 嘈足3粒鐘被轟擾民
韓國女歌手IU及李政宰等半百紅星前晚力撐國際品牌在首爾景福宮舉行的時裝騷，但騷後派對卻因噪音及燈光擾民而狂接投訴，驚動執法人員到場，最終演變成全民鬧爆的午夜派對！
前日30歲生日的IU當晚穿上透視裝，心情靚爆參加某國際時尚品牌破天荒在韓國歷史地標景福宮勤政殿舉行的時裝騷，其他出席的半百名韓星包括新敏娥、李政宰、高素榮、金喜愛、金慧秀、林智妍、李帝勳、李瑞鎮、女團NewJeans成員Hanni、aespa成員Winter等，還有日本藝人三吉彩花與高橋文哉、泰片《嚇鬼阿嫂》性感女星Davika，以及美國女星狄高達莊遜（Dakota Johnson）、「紅女巫」Elizabeth Olsen與老公Robbie Arnett，以及愛爾蘭女星茜爾莎羅倫（Saoirse Ronan）等「外援」，令會場星光熠熠。
居民瘋了：報了警也沒用
時裝騷結束後，眾星移師附近大廈舉行After Party，壽星女IU獲泰星Davika送吻慶生後回吻。雖然眾星玩得十分盡興，但附近居民卻被巨大噪音及強光滋擾而報警，警方接獲逾50宗相關投訴，先後派出9輛警車到場，但也未能中止活動。網上更有多達逾千個留言炮轟午夜派對製造的噪音及強光相當擾民。有網民上傳數部警車停泊在會場外的視頻並留言：「砰砰砰地嘈到深夜12點仍未止，派對大樓亮起燈光及激光，音響聲勁大，即使相隔很遠也聽到，警察出動了也沒用，演唱會也不會舉行到這個時間，警察都管不了！」有網民發狂炮轟：「這樣嘈了至少3小時，我快瘋了，真的很想哭，報了警很多次也沒用，我只想睡覺，但我睡不着，他們不是時尚品牌嗎，為何在午夜仍播放像夜店一樣的音樂。」另有人不滿當晚為了讓名人由景福宮移師附近場所開P而封鎖居民通道，更有網民將怨氣遷怒至出席的名人，炮轟他們對市民造成滋擾！
另外，對於有指李政宰主演的人氣劇《魷魚遊戲》會同時製作第2及3季合共13集，Netflix回應稱仍未落實，目前正準備開拍第2季。
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