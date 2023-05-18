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張栢芝細仔似足混血兒
向來湊仔為樂的張栢芝，日前於社交平台上載片段，趁出海前跟網民分享防曬心得，還把上衣的拉鏈拉下示範搽防曬乳液。此外，她於社交台限時動態拍片時，又將細仔Marcus的容貌曝光，外表似足混血兒的Marcus五官長得相當精緻，不輸蝕給兩位兄長。
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