孫慧雪3炎齊發閉關自保

孫慧雪正懷有第二胎，豈料早前染上感冒還演變成氣管炎、耳炎、鼻竇炎，其中一隻耳仔更失聽覺，情況令人擔心。由於懷孕關係，她只服食普通成藥︰「諗住捱吓捱吓就好番，但孕婦免疫力真係比一般人低，我足足病咗十幾日，從來未試過咁辛苦。」現為了胎兒着想，孫慧雪決定閉關兩個月留在家中，減少再受感染的機會。