林允變身復古人魚公主

「星女郎」林允近年形象 蛻變，由昔日甜美少女逐漸變成輕熟辣妹。近日她上載一輯靚靚寫真，穿上藍色圖案連身裙大擺甫士，貼身剪裁完美展露其S曲線，加上頭上綁着黑色蝴蝶結及帶有復古感覺的妝容，增添高貴氣質，令不少網民聯想起其代表作《美人魚》，大讚她是真實版「人魚公主」。