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王嘉爾許凱鬥肌

王嘉爾 王嘉爾
王嘉爾
憑內地古裝劇《延禧攻略》走紅的男星許凱熱愛健身，不時在社交網大晒腹肌及人魚線，成功令一眾女Fans尖叫。另一人氣小生、韓團GOT7成員王嘉爾亦唔輸蝕，日前上載健身片段，見他勤力做訓練，胸肌及腹肌相當明顯，為健碩身材付出不少努力。
許凱許凱
許凱
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