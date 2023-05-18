旋風式訪港歎燒鵝 林依晨心痛老公 厭倦婚變傳聞

闊別香港6年的林依晨旋風式訪港24小時，氣質依然的她令同場的台灣小鮮肉施柏宇也被迷倒，怕醜得不敢邀合照。林依晨近日被傳婚姻亮紅燈，她大方回應，坦言對老公被強加綽號而大感心痛。

台灣女星林依晨上次來港已是2017年，昨日她與施柏宇來港出席品牌活動，吸引大批粉絲及途人圍觀，站滿商場3層樓，相當熱鬧。有粉絲帶備依晨的超大相片捧場，成功吸引偶像注意。時隔6年再度來港，林依晨心情興奮，對香港的景色、人和美食都讚口不絕，笑言把握時間率先品嘗港式風味的燒鵝和飯盒。她透露因掛念1歲多的女兒「小小林」，所以今次只留港一天，晚上便回台灣，又指女兒現時牙牙學語，十分可愛，而爆發疫情的3年，她主要留在台灣湊女。

工作方面，她透露上月剛完成一套劇情片，8月會有新挑戰，由於老公工作繁忙，經常要周圍飛，故她開工時女兒會交由其他人照顧。早前她偕老公一同欣賞好友魏如萱的演唱會，笑言老公拍照時總會擺出鬼臉。對於近日的離婚傳聞，她一臉無奈：「好久以前也有傳過，都回應過。（心情受影響？）比較心痛對方，他有說自己為何多了新綽號。」她指現時照顧小孩已填滿她的生活，希望之後可以與老公去大溪地和斐濟旅行過二人世界。

施柏宇見女神超怕醜 至於憑台劇《想見你》人氣急升的台灣藝人施柏宇首次跟女神同場，他自爆12歲已愛看對方的主演劇集，包括《惡作劇之吻》，但笑言在後台不好意思集郵，不過大會有拍官方照，總算一償心願。他大讚女神保養有道，依然漂亮，有機會也想合作，但笑言若拍《惡》劇，擔心原著粉絲會不高興。提到被指與韓星朴敘俊撞樣，他自言不太認同，大讚對方靚仔得多。他又指工作接踵而來，年初至今不停做「空中飛人」，今年已3度來港，有機會也想跟胡杏兒合作。問到甚少提感情事的他是否單身？他笑言一言難盡，順其自然，有好消息會樂於公開。