陳靜葉璇跌Watt讓賽 謝安琪「法」功跑出
選美出身的葉璇近期頻頻被指狀態不及當年勇，昨午出席新劇開鏡時，她稱跌Watt只是配合演出需要，同劇的陳靜亦淡妝上陣「讓賽」，同場一身律師打扮的謝安琪頓時成功搶Fo！
謝安琪（Kay）、賈曉晨（JJ）、葉璇、關智斌（Kenny）及陳靜等，近日開始拍攝ViuTV新劇《法與情》，台前幕後昨日進行開鏡拜神儀式。早前直播帶貨被網民嘲笑似大媽的葉璇，稱配合今次角色，需要繼續保持有肉地；演單親媽媽的陳靜亦卸下女神光環，淡妝現身，並以恤衫襯牛仔褲的輕便造型亮相；Kay則以醒神律師造型上陣，成功跑出搶眼球。
對於被嘲身材走樣，葉璇毫不介意：「帶貨都係做騷，演出梗係有造型啦，如果唔可以扮醜樣，即係唔專業，影到話我有肚腩係角度問題。」她透露已3、4年未有返港，今次接演新劇是覺得角色有很大挑戰：「我演一個老人院中年老闆，雖然有錢但從未拍過拖，今日呢套戲服已經算靚。為咗配合角色，我仲主動提出素顏出鏡。」談到與Kenny的感情戲點到即止，她說：「好羨慕JJ同Kenny有床戲囉！我都有嘅，Kenny瞓喺病床，我去探病，哈哈！我哋依家傳短訊互叫BB，希望盡快入到戲。」問到圈外男友，她終透露是未婚，但感情穩定。對於有傳她有BB，她打趣說：「有咗錢咋？生BB都會考慮嘅。」
爬樓梯試驗感情
至於Kay劇中演大律師，她表示：「今次對白有好多法律上嘅專業名詞，開工前花咗好多時間做功課，亦有請教律師朋友。」問到會否找老公張繼聰對戲？她說：「冇，怕影響大家嘅感情。佢呢排休息可以嚟探班，嗰日我喺唐7樓開工，我同佢講如果行咁多層樓梯嚟探班就係真愛，點知佢真係出現！」
人人做記者
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