陳靜葉璇跌Watt讓賽 謝安琪「法」功跑出

對於被嘲身材走樣，葉璇毫不介意：「帶貨都係做騷，演出梗係有造型啦，如果唔可以扮醜樣，即係唔專業，影到話我有肚腩係角度問題。」她透露已3、4年未有返港，今次接演新劇是覺得角色有很大挑戰：「我演一個老人院中年老闆，雖然有錢但從未拍過拖，今日呢套戲服已經算靚。為咗配合角色，我仲主動提出素顏出鏡。」談到與Kenny的感情戲點到即止，她說：「好羨慕JJ同Kenny有床戲囉！我都有嘅，Kenny瞓喺病床，我去探病，哈哈！我哋依家傳短訊互叫BB，希望盡快入到戲。」問到圈外男友，她終透露是未婚，但感情穩定。對於有傳她有BB，她打趣說：「有咗錢咋？生BB都會考慮嘅。」