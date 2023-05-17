事務所性醜聞發酵 櫻井翔龜縮避嫌 舊愛強硬宣戰

日本著名偶像兵工廠尊尼事務所近日爆出性醜聞，旗下國民組合嵐成員櫻井翔前日為資訊節目擔任主播，播出相關新聞時竟從畫面「消失」避談，被網民鬧爆表現欠專業！

4年前離世的尊尼事務所創辦人Johnny喜多川，近日被揭生前曾性侵旗下多名未成年練習生。為了平息風波，現任女社長兼喜多川的外甥女藤島Julie景子日前罕有露面，透過短片道歉。

外界相當關注尊尼旗下藝人的回應，當中組合嵐成員櫻井翔前日為NTV電視台主持新聞資訊節目《news zero》，報道了廣島G7峰會等專題，惟節目中段播出尊尼社長道歉的新聞時，櫻井即失去蹤影，只留下女主播有働由美子報道，她表示：「有關本則新聞安排，經過節目商議後，會由我報道。」觀眾對櫻井翔的表現大為失望，批評他「選擇性報道新聞，不配主播之名」。反觀同時段播映、由櫻井翔主播舊愛小川彩佳主持的TBS電視台新聞節目《news 23》，以頭條新聞重點報道尊尼性醜聞，小川更明言：「絕不允許性侵害，我們會繼續跟進。」強硬態度獲網民大讚。

傳受害人持「X檔案」 至於控訴慘遭喜多川施毒爪的前練習生岡本Kauan及橋田康，昨日應邀在國會聽證會作供，有議員透露今後將邀藤島社長出席。另外，盛傳有受害人以手機等拍下喜多川性侵證據的「X檔案」，若內容曝光，恐令創立逾60年的尊尼事務所一鋪玩完！而起用尊尼藝人代言的兩間企業發聲明，對性侵報道表示遺憾，但暫未有停播廣告的計劃，其餘廣告商則抱持觀望態度。