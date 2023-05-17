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黃又南拜師學藝 辣手摧花
藝人黃又南於新片《失衡凶間之罪與殺》單元《頭髮》飾演髮型屋老闆，開拍前專誠向星級髮型師學藝，笑言揸鉸剪的手勢絕對不能有差錯。片中他毫不憐香惜玉，把女星張凱娸迷暈並於地上拖行，幾乎連伊人的頭髮也扯斷，手法殘忍。
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