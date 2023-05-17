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何沛珈變身純情學生妹
前港姐何沛珈日前趁着母親節出Post懷念亡母，留言：「媽咪能當你的孩子，是我這輩子最幸福的事，下一輩子我可否繼續當你的女兒？」
此外，她又上載學生打扮的照片，相中她穿着白色校服裙，戴上黑框眼鏡，望住鏡頭甜笑，樣子清純，仙氣十足。
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