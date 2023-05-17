陳妍希讚楊丞琳值得依靠

5月底生日的台灣女星陳妍希，日前於社交網分享與好友楊丞琳的合照，2人笑容燦爛，看起來相當年輕。之後陳妍希窩心寫道：「生日那天因為工作不能在一起，你特地買了個蛋糕幫我提前慶生，你一直都是我最溫暖最甜蜜的依靠，愛你。」有網民就發現疑似P圖過度，令楊丞琳的樣子看來有點不自然。