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乖孫虞書欣帶爺爺出國
內地「95後小花」虞書欣近日帶爺爺出國，去到澳洲悉尼參加婚禮，獲大批當地粉絲熱情迎接，令她喜出望外，笑言還以為身處內地。而連日來她亦在社交網分享不少旅行靚相，其中她穿上藍色小背色，在悉尼街頭留影，除微露事業線外，背面更上下開洞，大騷白滑玉背，非常性感。
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