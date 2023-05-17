乖孫虞書欣帶爺爺出國

內地「95後小花」虞書欣近日帶爺爺出國，去到澳洲悉尼參加婚禮，獲大批當地粉絲熱情迎接，令她喜出望外，笑言還以為身處內地。而連日來她亦在社交網分享不少旅行靚相，其中她穿上藍色小背色，在悉尼街頭留影，除微露事業線外，背面更上下開洞，大騷白滑玉背，非常性感。