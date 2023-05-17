Anson Lo病愈醒神 氹粉絲唔願走

MIRROR 4子姜濤、Anson Lo、Jer及Edan大前日（14日）完成馬來西亞音樂節後，昨日拉隊返港，Anson Lo於開騷前患腸胃炎，出現胃抽筋、肚痛兼作嘔的情況，令「神徒」十分擔心，幸好昨日Anson Lo步出機場時，見他雙目有神，精神奕奕，4子中以他最為生猛，擺脫「病痛擔當」之名。他甫見粉絲即表現得好興奮，忘形打招呼，其他隊友都上了車，他仍揮手到最後一秒才願上車，經理人花姐要在旁等待。

姜糖吶喊打氣 昨日有過百「鏡粉」到機場接機，有粉絲企到2樓居高臨下爭取有利位置追星，秩序良好，約中午12時半，Jer最先步出閘口，接着是Edan、Anson Lo，由姜濤殿後。姜濤早前在頒獎禮發表謝詞，被黃心穎男友泥鯭在網上留言寸爆，繼而掀起「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）的罵戰，泥鯭所屬樂隊RubberBand其後代為致歉，鬧出不大不小的風波，雖然如此，不過看來未有影響姜濤的心情，昨日所見，他雖然似有點疲態，但面對粉絲亦積極揮手回應，有「姜糖」大叫「阿姜」為他打氣。

另外，Edan在社交網甫出在音樂節跳到恤衫濕透的照片，表演落力的他，食力亦驚人，鬥吃榴槤時便完勝了Jer。

病愈的Anson Lo相當體貼，車都唔上也要跟粉絲打招呼。