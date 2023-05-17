扮教授似足《伽利略》 方力申擺脫敗家仔 做乜都肯制

藝人方力申無懼女友葉萱呷醋，新劇內與前緋聞女友馮盈盈合作，更直指毋須先行「備案」。他又自爆生意拍檔擔心他再演奸角會影響公司形象，幸而成功「改邪歸正」。

陳展鵬、林夏薇、方力申、馮盈盈及高鈞賢等昨午齊集電視城，出席無綫新劇《逆天奇案2》開鏡拜神，場面熱鬧。早前於另一劇集扮演敗家仔的小方，今次獲派演生物學教授，協助展鵬及薇薇破案，最終卻發展成「三角關係」。其造型與日劇《神探伽利略》內的「湯川教授」福山雅治異曲同工，問到可會擔心被指抄襲，他說：「我係演員啫，冇所謂啦，乜都會畀人講。」

小方又透露其游泳學校的拍檔知道他再拍劇時即問：「又演敗家仔呀？」深怕影響學校形象，相當搞笑。至於與前緋聞女友馮盈盈合作，他坦言：「（緋聞）當年只係一張相，同埋依家點會有秘密？之前冇相都搵到我真命女友啦！（同盈盈合作向女友備案？）唔需要。」

而上集介入展鵬與薇薇戀情的盈盈，續集轉為鍾情高鈞賢，將有很多甜蜜場口。而高鈞賢被問到早前拍家居片，令豪宅曝光，被踢爆豪宅於內地而非香港，懷疑他講大話，他解釋：「當時拍緊廣告，廣告商想針對香港客，發生咗呢個錯誤，我有同佢哋講番。（你好多樓？）廣州嘅單位叫價2,300萬人民幣，我租1萬5千蚊，租比較化算。」

介入展鵬薇薇 爆三角關係 展鵬與薇薇上集結尾情海翻波，今集更有小方介入，展鵬要發力箍煲，又指今次故事追看性十足。薇薇則說：「佢喺廠得閒就會練腿，因為有啲重頭打戲，而我就會睇番上集溫故知新。」問到可會與「情敵」小方肉搏，展鵬說：「唔會，佢協助我哋查案，打牙骹就有。」另外，久違了的梁小冰突然現身，夥拍丈夫陳嘉輝客串演出。她坦言已26年未有幫無綫拍劇：「今次我飾演潦倒黑幫人，造型非常醜樣，觀眾要有心理準備。」