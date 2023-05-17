中娛星動：為仔女再碰頭 王力宏李靚蕾庭上交鋒鬥殘

台灣天王王力宏和前妻李靚蕾爆出婚變，期間在網上互相廝殺，事隔逾1年，兩人終於再見面，為離婚及撫養權等問題，在台北法庭上首度正面交鋒。經過約2個多小時開庭後，王力宏滄桑大變樣，而李靚蕾亦一臉憔悴，似乎對簿公堂真的令人累！

王力宏和李靚蕾的婚姻於2021年底決裂，雙方於網上互數不是，其後就離婚及子女撫養權等問題，分別在台灣及美國兩地打官司，王力宏不滿前妻不遵守法院裁定，令他無法順利探望子女，故向法院申請強制執行，而日前兩人齊現身台北地方法院，首度在法庭面對面「較量」。

早前在拉斯維加斯及曼谷舉行巡唱的46歲王力宏，依然頭髮烏黑濃密，顏值還「hold得住」，不過前日見身穿西裝、打呔的他，在律師陪同下離開法庭時，恍如瞬間蒼老，頭頂更見白髮，就算架上眼鏡，依然難遮滄桑面容；至於一頭長髮、穿白色襯衫及黑色西裝褲的李靚蕾也變殘，跟其社交網上的靚樣相比，感覺判若兩人。

前後腳分頭走 王力宏被問到為何開庭及離婚官司進度，只是點頭、舉起手示意，僅說聲「謝謝」，隨即登上保母車離去；跟前夫前後腳離開法庭的李靚蕾，低調地從地檢署的大門離去，沒有和王力宏同框，亦保持緘默未有發言，只匆忙走上車，身旁律師曾出手想阻擋傳媒拍攝。

有消息指當日是台北地方法院執行處安排王力宏和李靚蕾來開庭，主要是因法院之前已裁准關於家人會面的強制執行，但王力宏一直無法順利見到家人，因此執行處傳召雙方了解原因。至於庭上王力宏及李靚蕾有否達成共識，王力宏的律師賴芳玉說：「希望天下父母都能自在地與家人互動。」