完騷帶隊慶功 陳奕迅歎燒雞翼 食店淪陷

歌神陳奕迅（Eason）的馬來西亞演唱會正式落幕，向來食得的他即到當地一間餐廳歎燒雞翼，期間被食客重重包圍！

Eason上周五起在馬來西亞舉行一連三場巡迴演唱會，場場爆滿。馬來西亞前羽毛球一哥李宗偉亦有帶兒子捧場，還列出最愛歌單，自言是死忠粉絲。而大前日完騷後，Eason拉隊到當地一間餐廳食消夜，品嘗該店最出名的燒雞翼，巨星大駕光臨，他迅即被現場食客包圍！有食客上載影片至社交網，片中見Eason見到如此墟冚即熱情揮手，其後全場歡呼大叫他的名字，由於現場過於擁擠，寸步難行的他一度面露尷尬表情，要由保安開路才能順利入內進餐。

周杰倫無緣爭金曲歌王 另外，台灣第34屆金曲獎將於7月1日在台北小巨蛋舉行，大會昨日公布入圍名單，由Eason主唱、周耀輝填詞的《人啊人》入圍「最佳作詞人獎」，而林家謙主唱、林夕填詞的《某種老朋友》亦有份入圍，為廣東歌爭光。

至於其他入圍項目，相隔6年再推出專輯的台灣天王周杰倫呼聲頗高，可惜未能入圍角逐歌王寶座，只憑《最偉大的作品》入圍年度最佳歌曲，他亦因忙於舉行巡唱，無法出席頒獎禮。對於周杰倫被指是「遺珠」，評審團主席陳建騏解釋：「（周杰倫）我們有討論，但最後結果就是沒有了，一開始的討論第一項是華語專輯，就對所有專輯都有小小討論下。」並強調每位報名但沒入圍的人都是遺珠。