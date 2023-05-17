拉隊打水戰 金剛嫌密實 朱智賢驚「腩」殺無辜 唔敢着三點式
選美入行的朱智賢與劉溫馨昨日拍攝水上遊戲節目，兩人的密實T-shirt Look雖然遮住「豬腩肉」，但連金剛也嫌棄。對於再挑戰三點式，朱智賢則落閘自嘲已一把年紀，費事嚇親人。
朱智賢、傅嘉莉、劉溫馨、黃婉恩與主持金剛、林盛斌等昨日在澳門拍攝無綫節目《濠玩夏水禮》，眾靚女在酒店泳池大玩水上遊戲，朱智賢、劉溫馨、傅嘉莉、黃婉恩分別在眾人潑水攻擊下鬥快站上浮台，雖然玩得投入，但靚女們以T-shirt密實示人，只騷美腿，認真殺風景。
劉溫馨瞓身出戰忍唔到口
朱智賢與劉溫馨受訪時講到打扮錫身，兩人皆指已有多年沒有着泳裝拍攝節目，朱智賢笑說：「唔着衫唔得呀，佢哋玩得好狼死，啲水好似𠝹刀咁片過嚟！真係有啲驚，疫情個人懶咗，坐得多所以積聚咗啲糖分喺個肚腩度，都驚啲肥腩唧晒出嚟，嚇親人就唔好，之前都去咗跑步，同埋戒咗食甜嘢、垃圾食物。」劉溫馨笑言玩得瞓身搭夠，但指一到酒店已經難忍口吃甜品，笑言應該不會立即變肥。兩人同屬2013年香港小姐，被問到若有節目要她們以三點式泳裝上陣可有勇氣再挑戰？朱智賢笑說：「唔好喇，我哋都一把年紀，費事嚇親人。」
金
剛已經有6、7年沒有拍攝水上遊戲節目，感到很開心，但笑言也嫌女嘉賓穿得太密實：「衣服可以精簡啲，觀眾會睇得開心啲。」對於早前捲入前女友梁云菲的不雅影片事件，引來網民攻擊，金剛不願多談：「唔講啦，應該講都講咗，講完就算。唔睇咪得囉，清者自清。」（陳永峯澳門直擊）
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