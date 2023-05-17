拉隊打水戰 金剛嫌密實 朱智賢驚「腩」殺無辜 唔敢着三點式

劉溫馨瞓身出戰忍唔到口

朱智賢與劉溫馨受訪時講到打扮錫身，兩人皆指已有多年沒有着泳裝拍攝節目，朱智賢笑說：「唔着衫唔得呀，佢哋玩得好狼死，啲水好似𠝹刀咁片過嚟！真係有啲驚，疫情個人懶咗，坐得多所以積聚咗啲糖分喺個肚腩度，都驚啲肥腩唧晒出嚟，嚇親人就唔好，之前都去咗跑步，同埋戒咗食甜嘢、垃圾食物。」劉溫馨笑言玩得瞓身搭夠，但指一到酒店已經難忍口吃甜品，笑言應該不會立即變肥。兩人同屬2013年香港小姐，被問到若有節目要她們以三點式泳裝上陣可有勇氣再挑戰？朱智賢笑說：「唔好喇，我哋都一把年紀，費事嚇親人。」