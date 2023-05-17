獨家消息：哥倫比亞外景最後一晚 黃翠如團隊歷險 酒吧遇槍戰

無綫攝製隊日前遠赴哥倫比亞拍攝旅遊特輯，最後一晚有多名工作人員出外吃飯，突如其來於酒吧遇到槍戰，2名攝影師身陷槍林彈雨中，幸而及時躲藏，避過一劫！昨日同行的藝人黃翠如被問及此事時猶有餘悸：「我都戥佢哋驚，佢哋都算好彩，我真係唔想經歷到！」

藝人黃翠如由2007年開始於有線電視拍攝旅遊特輯，直至今時今日已走遍3分之1個地球，體驗了不少人生經歷。加入無綫後，翠如曾與老拍檔洪永城齊齊主持《走過浮華大地》、《走過足球聖地》、《出走澳洲》等節目，直至去年，翠如獨自做主持與攝製隊到摩納哥、瑞士、烏克蘭、意大利及敍利亞等地拍攝，當中包括歐洲最窮困的國家摩爾多瓦，去到戰火紛飛的敍利亞時，更一度因網絡失聯多日，足足5日後才再現影蹤「報平安」。

連響7、8下槍聲 早前翠如再跟無綫攝製隊飛到哥倫比亞及厄瓜多爾拍攝旅遊特輯，本報收到消息，指團隊於哥倫比亞最後一晚拍攝後，拍攝隊成員曾遇槍戰，2名攝影師及其他人身處槍林彈雨之境。據知當晚大隊拍攝至夜晚，故大部分工作人員返回酒店休息，但有2名攝影師跟隨當地認識的朋友出外吃飯，就在此時，身在酒吧的一行人遇到槍戰，據知身在險境的他們聽到7、8下槍聲，現場人士驚慌尖叫躲避，當時現場相當混亂，無綫攝影師亦跟同事失散，大家分別躲於廁所及車輛旁邊閃避，幸最後逃離險境，避過一劫。

對此，本報昨日聯絡節目唯一主持黃翠如，問到事件發生時是否在現場，翠如說：「嗰晚拍完嘢我已經返咗酒店休息，係第二朝同事同我講話佢哋發生咗事，經歷槍戰嗰2位攝影師當然好驚，但今次算好好彩，佢哋可以逃過呢個大難！」藝人出外拍攝，無綫都會為他們買保險，問翠如自己會否都有買時，她說：「有呀！我試過喺南非嘅貧民窟拍攝時遇過有兩幫人對峙，當時導遊叫我哋即刻走，走到隔籬街時已聽到槍聲，但今次佢哋真係身處槍戰中，我都戥佢哋好驚，所以之後所有嘢我哋都好小心。南美呢個地方去旅遊係好有趣，因為佢嘅拉丁文化好得意，但就要好聽當地導遊嘅話，夜晚唔好周圍走，但我哋拍嘢好多時都係拍到夜晚。」

到中東繼續拍攝 問到平日收工是否會跟工作人員一起吃飯，翠如說：「都會，當地嘅朋友都好熱情，會叫我哋一齊出去食飯，帶大家去玩，所以工作人員想同佢哋感受吓當地感覺，但嗰晚喺森林拍完嘢都好夜，所以我好好彩，我真係唔想經歷到！」她曾接受本報訪問，指去過很多很危險的地方，試過去埃塞俄比亞拍攝時，當地族人均手持AK47（槍械），亦到過邊境地方，隨時有機會被捕捉，故拍攝旅遊特輯絕非優差，反而危機重重，而每次同行的工作人員亦不多，大家必須互相照應，面對每日突如其來的難關。

翠如又指今次拍攝行程共去了18天，但節目還未拍完，之後會轉到中東拍攝。問她每次出差，老公蕭正楠會否很擔心？她說：「佢又冇好擔心，因為知我會好好照顧到自己，咁多年嚟都做好多另類節目，都會提醒自己要小心啲。我都鍾意拍呢類節目，少人去嗰啲旅遊點，但一定要拍攝得安全囉！」