母女檔拍劇 BAFTA開齋 琦溫斯莉封視后 想同囡囡瓜分獎座

被喻為「英國電視奧斯卡」的《英國影視藝術文化學院電視頒獎禮》（BAFTA TV Awards）前日於倫敦舉行，琦溫斯莉憑《I Am Ruth》首次奪得該頒獎禮最佳女主角，她上台時激動表示：「我保證自己係今晚唯一會喊嘅人，我依家睇唔到個講詞！」琦溫斯莉與女兒Mia Threapleton於劇中合作，Mia飾演其因沉迷社交網站而出現精神問題的女兒，琦溫斯莉大讚女兒演技並多謝對方：「如果我可以將個獎拆開一半，我會將另一半畀我個女Mia Threapleton，我哋係一齊成就到件事，阿囡。」她亦呼籲政客推動立例管制網上有害資訊，以保護少年人：「《I Am Ruth》係拍畀家長同子女、拍畀感到自己被網上世界困住嘅家庭、拍畀希望可以同子女溝通但已經做唔到嘅家長，同拍畀沉迷社交網站同佢黑暗一面嘅少年人。」該劇亦奪得最佳單元劇。