母女檔拍劇 BAFTA開齋 琦溫斯莉封視后 想同囡囡瓜分獎座
英國女星琦溫斯莉（Kate Winslet）憑母女檔上陣的電視劇《I Am Ruth》首次奪得《BAFTA》視后，她表示想將獎座分開一半送給女兒Mia Threapleton！
被喻為「英國電視奧斯卡」的《英國影視藝術文化學院電視頒獎禮》（BAFTA TV Awards）前日於倫敦舉行，琦溫斯莉憑《I Am Ruth》首次奪得該頒獎禮最佳女主角，她上台時激動表示：「我保證自己係今晚唯一會喊嘅人，我依家睇唔到個講詞！」琦溫斯莉與女兒Mia Threapleton於劇中合作，Mia飾演其因沉迷社交網站而出現精神問題的女兒，琦溫斯莉大讚女兒演技並多謝對方：「如果我可以將個獎拆開一半，我會將另一半畀我個女Mia Threapleton，我哋係一齊成就到件事，阿囡。」她亦呼籲政客推動立例管制網上有害資訊，以保護少年人：「《I Am Ruth》係拍畀家長同子女、拍畀感到自己被網上世界困住嘅家庭、拍畀希望可以同子女溝通但已經做唔到嘅家長，同拍畀沉迷社交網站同佢黑暗一面嘅少年人。」該劇亦奪得最佳單元劇。
Ben Whishaw攞視帝
英國男星Ben Whishaw則憑《傷痛難免》（This Is Going To Hurt）擊敗加利奧文（Gary Oldman）、馬田費曼（Martin Freeman）、施利安梅菲（Cillian Murphy）與Chaske Spencer等勁敵奪得視帝，他致詞時表示：「天呀，我真係冇諗過會贏，我好鍾意同我一齊提名嘅演員。」
而獲提名最佳國際電視劇的《愛登士家庭》（The Addams Family）外傳《星期三》（Wednesday），特別安排劇中角色「怪手」的模型現身紅地氈，還打上煲呔，非常搶鏡，可惜該劇最後敗給《食人魔達默─怪物：傑夫瑞．達默的故事》（Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story）。
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