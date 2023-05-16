暢所欲玄：十二長生（下）

十二長生法有分為陽順行及陰逆行的法則，亦有謂陰生陽死、陽生陰死之道理，當中在五行上，甲木長生於亥，死於午；乙木長生於午，死於亥；丙陽火長生於寅，死於酉；丁陰火長生在酉，死在寅；戊陽土長生在寅，死在酉；己陰長生於酉，死於寅；庚陽生長在巳，死在子；辛陰金長生在子，死在巳；壬陽水長生在申，死在卯；癸陰水長生在卯，死在申。

當中以木作一例子，陽甲木長生在亥，沐浴在子，冠帶在丑，臨官在寅，帝旺在卯，衰在辰，病在巳，死在午，墓在末，絕在申，胎在酉，養在戍。

乙陰木長生在午，沐浴在巳，冠帶在辰，臨官在卯，帝旺在寅，衰在丑，病在子，死在亥，墓在戍，絕在酉，胎在申，養在未。

長生顧名思義有長命生長之意，若命中帶有長生而為喜用，不受破壞、沖剋的話，相信其人定必長壽健康了。

可是若有受刑、沖、破、害的話，雖為喜用，可能是帶病延年了。其中可能亦有一些例子，如當中之忌神為長生的話，便會是十分麻煩，長長地破壞了自己的運程，此時則宜有所破壞，減少對自己不利。

玄學家伍立群