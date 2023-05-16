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楊卓娜細女氣質贏好評
楊卓娜出名是圈中好媽媽，除對兩個繼女視如己出外，對細女楊舒然（豹豹）亦無微不至。近日豹豹14歲生日，楊卓娜於社交網大晒靚相，見豹豹由昔日的小女孩，已經蛻變成為美少女，遺傳了母親的氣質，獲得網民一致好評。
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