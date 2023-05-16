娛樂

梁敏巧闖淫窟冇人招呼
無綫節目《東張西望》主持梁敏巧前晚於節目直闖工廈淫窟，可是按鐘之下卻沒人應門，攝製隊再派一名男性幕後人員上門，有帶口音的中年女子開門，並邀請該幕後人員入內介紹服務收費。其後《東張》向執法人員查詢，獲回信表示已展開了掃黃行動，並搗破了一間賣淫場所。
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