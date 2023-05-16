娛樂

岑麗香為母則強 腳趾顯功架
岑麗香前日上載了一段短片，搞笑表示每位母親都有特別技能，她示範不同年紀的女性執起地下物件時的動作，後生時會蹲下執起，踏入輕熟女階段就會好優雅地彎腰，當做了母親，便因為手抱BB不能彎腰，故只能利用腳趾夾起，香香的落力演出贏得網民一致讚賞。
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