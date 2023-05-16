5月16日(二)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月16日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
岑麗香為母則強 腳趾顯功架
岑麗香前日上載了一段短片，搞笑表示每位母親都有特別技能，她示範不同年紀的女性執起地下物件時的動作，後生時會蹲下執起，踏入輕熟女階段就會好優雅地彎腰，當做了母親，便因為手抱BB不能彎腰，故只能利用腳趾夾起，香香的落力演出贏得網民一致讚賞。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230516-0516_00282_074/岑麗香為母則強--腳趾顯功架
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc