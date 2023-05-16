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林穎彤密密做儲首期
「無綫小花」林穎彤（Bella）去年獲「星級設計師」何偉立（Tim）賞識，孖住林盛斌為其設計公司擔任代言人，近日還宣布續約，Bella接受訪問時表示：「價錢非常滿意，疫情後多番工作梗係開心。（係咪買咗樓做業主？）未嘅，努力儲緊首期，希望早日可以置業啦！」
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