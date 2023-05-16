開始自立 依依不捨 炎明熹享受被照顧

最近考完DSE的炎明熹（Gigi）無試一身輕，昨日在葵涌為網上音樂節目獻唱，並與60多位歌迷聚會。她指為了準備考試緊張了整個中六，最終發現考試沒有想像中壓力大，給自己的表現五粒星，覺得好叻女，不過認為有點壓力也是好事，但太大壓力就變成罪惡來源。

Gigi將會首次與兩位女同學到台灣旅行，可趁機逃離姑丈照顧？她笑說：「我唔答呢個問題。」首次自己去旅行的她，有信心可照顧好自己：「自己都係大姐姐性格，同埋都有另一個大姐姐，我係中間嗰個，依家仲plan緊行程。（姑丈甩難唔使送你返學？）佢可以正式退休。（讀大學姑丈可能繼續送你返學？）唔會啩，佢話過多幾個月就會退出，但係我都好享受畀人照顧，會有唔捨得，但係佢都要有自己空間，佢都綑綁式照顧咗我好耐。」